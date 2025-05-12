Jordan Essentials Chicago
男子夹克
¥519¥89942% 折让
Jordan Essentials Chicago 男子夹克采用宽松版型，巧搭简约隽永设计和经典 Jordan 细节，塑就出众之选。结实帆布搭配整版水洗设计，营造别致做旧外观。胸前点缀装饰性缝制口袋，其后设有内置口袋，提供便捷储物选择。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9318-010
Jordan Essentials Chicago
¥519¥89942% 折让
Jordan Essentials Chicago 男子夹克采用宽松版型，巧搭简约隽永设计和经典 Jordan 细节，塑就出众之选。结实帆布搭配整版水洗设计，营造别致做旧外观。胸前点缀装饰性缝制口袋，其后设有内置口袋，提供便捷储物选择。
其他细节
- 梭织帆布经久耐穿，挺括有型
- 缝制设计线条搭配贴袋和金属纽扣，尽显简约经典风范
- 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 金属工字扣
- 侧边口袋和衣身内置口袋
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9318-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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