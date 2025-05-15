 

Jordan Essentials Chicago

男子夹克

¥899
黑
沙漠迷彩

Jordan Essentials Chicago 男子夹克采用宽松版型，巧搭简约隽永设计和经典 Jordan 细节，塑就出众之选。结实帆布搭配整版水洗设计，营造别致做旧外观。胸前点缀装饰性缝制口袋，其后设有内置口袋，提供便捷储物选择。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF9318-010

Jordan Essentials Chicago

¥899

Jordan Essentials Chicago 男子夹克采用宽松版型，巧搭简约隽永设计和经典 Jordan 细节，塑就出众之选。结实帆布搭配整版水洗设计，营造别致做旧外观。胸前点缀装饰性缝制口袋，其后设有内置口袋，提供便捷储物选择。

其他细节

  • 梭织帆布经久耐穿，挺括有型
  • 缝制设计线条搭配贴袋和金属纽扣，尽显简约经典风范
  • 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 100% 棉
  • 金属工字扣
  • 侧边口袋和衣身内置口袋
  • 刺绣细节
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9318-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。