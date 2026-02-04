 
Jordan Essentials Draft 男子连帽夹克 - 黑/健身红/白色/白色

Jordan Essentials Draft

10% 折让

Jordan Essentials Draft 男子连帽夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计。不易撕裂锦纶面料搭配网眼布里料，彰显经典风范；简约设计，塑就新颖利落外观。

其他细节

  • 网眼布里料，提升舒适性
  • 拉链口袋，帮助安全收纳小物件

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/健身红/白色/白色
  • 款式： HF9334-013

