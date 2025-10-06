Jordan Essentials Statement Chicago
男子短裤
47% 折让
Jordan Essentials Statement Chicago 男子短裤兼具舒适度与实用性，让你随时保持型格在线。结实梭织帆布，塑就出众结构感；弹性腰部结合抽绳设计，缔造舒适贴合感受。经典菱形口袋提供充裕储物空间，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： HF9366-257
其他细节
- 传统拉链门襟搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感
- 梭织帆布面料，富有结构感且经久耐穿
产品细节
- 100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
