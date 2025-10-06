 
Jordan Essentials Statement Chicago 男子短裤 - 沙漠迷彩

Jordan Essentials Statement Chicago

男子短裤

47% 折让

Jordan Essentials Statement Chicago 男子短裤兼具舒适度与实用性，让你随时保持型格在线。结实梭织帆布，塑就出众结构感；弹性腰部结合抽绳设计，缔造舒适贴合感受。经典菱形口袋提供充裕储物空间，彰显经典 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： HF9366-257

Jordan Essentials Statement Chicago

47% 折让

Jordan Essentials Statement Chicago 男子短裤兼具舒适度与实用性，让你随时保持型格在线。结实梭织帆布，塑就出众结构感；弹性腰部结合抽绳设计，缔造舒适贴合感受。经典菱形口袋提供充裕储物空间，彰显经典 Jordan 风范。

其他细节

  • 传统拉链门襟搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感
  • 梭织帆布面料，富有结构感且经久耐穿

产品细节

  • 100% 棉
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： HF9366-257

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。