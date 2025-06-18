Jordan Everyday
速干中筒运动袜（1 双）
¥99¥12923% 折让
Jordan Everyday 速干中筒运动袜（1 双）质感柔软，是你可靠的日常佳选。导湿速干技术，帮助双足保持干爽；舒适足弓板带，实现出众支撑效果。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HJ2434-100
Jordan Everyday
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Jordan Everyday 速干中筒运动袜（1 双）质感柔软，是你可靠的日常佳选。导湿速干技术，帮助双足保持干爽；舒适足弓板带，实现出众支撑效果。
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足面采用疏松针织设计，提升透气性
- 加厚后跟和足尖，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HJ2434-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。