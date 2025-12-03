Jordan Everyday
速干中筒运动袜（6 双）
20% 折让
Jordan Everyday 速干中筒运动袜（6 双）是你的理想之选。导湿速干面料，帮助双足保持干爽舒适；关键位置采用针织加厚设计，营造柔软脚感；足弓板带，提供有力支撑。
- 显示颜色： 白色/健身红/黑
- 款式： FZ2051-100
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
