Jordan Everyday 速干中筒运动袜（6 双）是你的理想之选。导湿速干面料，帮助双足保持干爽舒适；关键位置采用针织加厚设计，营造柔软脚感；足弓板带，提供有力支撑。

Jordan Everyday 速干中筒运动袜（6 双）是你的理想之选。导湿速干面料，帮助双足保持干爽舒适；关键位置采用针织加厚设计，营造柔软脚感；足弓板带，提供有力支撑。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。