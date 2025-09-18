Jordan Everyday
速干舒适中筒运动袜（1 双）
Jordan Everyday 速干舒适中筒运动袜（1 双）质感柔软，是你可靠的日常佳选。导湿速干技术，帮助双足保持干爽；前足和后跟采用加厚设计，有助减缓训练带来的冲击力。
- 显示颜色： 鲜橙色/帆白
- 款式： IF1616-800
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
