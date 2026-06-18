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Jordan Everyday
速干运动短袜（3 双）
¥119
Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用聚酯纤维混纺面料，袜口饰有木耳边，与整体穿搭相得益彰。罗纹足弓板带提供出众支撑效果。
- 显示颜色： 多色/白色/黑
- 款式： IR0597-901
Jordan Everyday
¥119
Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用聚酯纤维混纺面料，袜口饰有木耳边，与整体穿搭相得益彰。罗纹足弓板带提供出众支撑效果。
产品细节
- 可机洗
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 显示颜色： 多色/白色/黑
- 款式： IR0597-901
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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