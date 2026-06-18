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Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双） - 多色/白色/黑

Jordan Everyday

速干运动短袜（3 双）

¥119
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Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用聚酯纤维混纺面料，袜口饰有木耳边，与整体穿搭相得益彰。罗纹足弓板带提供出众支撑效果。


  • 显示颜色： 多色/白色/黑
  • 款式： IR0597-901

Jordan Everyday

¥119

Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用聚酯纤维混纺面料，袜口饰有木耳边，与整体穿搭相得益彰。罗纹足弓板带提供出众支撑效果。

产品细节

  • 可机洗
  • 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 显示颜色： 多色/白色/黑
  • 款式： IR0597-901

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