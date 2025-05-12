Jordan Everyday
速干运动短袜（3 双）
¥69¥11942% 折让
Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。舒适包覆足弓，实现出众支撑效果。
- 显示颜色： 多色
- 款式： DX9655-916
Jordan Everyday
¥69¥11942% 折让
Jordan Everyday 速干运动短袜（3 双）采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。舒适包覆足弓，实现出众支撑效果。
其他细节
- 舒适足弓设计，实现出众支撑效果和舒适感受
- 足背搭配局部疏松针织设计，带来出色透气性
- 足尖和袜底采用加厚设计，增强耐穿性
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： DX9655-916
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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