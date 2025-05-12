Jordan Everyday Essential
速干中筒运动袜（1 双）
¥109¥13921% 折让
Jordan Everyday Essential 速干中筒运动袜（1 双）轻盈简约，采用包覆足弓的板带设计，提供额外支撑，堪称日常佳选。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HJ2412-010
Jordan Everyday Essential
¥109¥13921% 折让
Jordan Everyday Essential 速干中筒运动袜（1 双）轻盈简约，采用包覆足弓的板带设计，提供额外支撑，堪称日常佳选。
产品细节
- 袜底主体/袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HJ2412-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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