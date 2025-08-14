Jordan Fade Away Luxe
六格高尔夫球包
25% 折让
Jordan Fade Away Luxe 六格高尔夫球包可轻松收纳不同装备，助你奔赴果岭热力开练。 该球包提供充裕储物空间，可供收纳上场所需物品。 采用宽敞六格隔层系统，结合灵感源自 Air Jordan 的细节设计，如可供用于收纳毛巾的毛巾环和鞋带锁扣式雨伞束带，让你畅享自如挥杆体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/大学红
- 款式： FN0523-021
有序收纳
六格隔层设计，可供有序收纳球杆。
舒适便携
可拆卸式人体工学肩带，可单肩或双肩携背。
重要物品，安全存放
其中一个口袋添加柔软里料，便于安全存放重要物品。
其他细节
- 配套顶部包罩，帮助抵御不良天气
- 毛巾环设计灵感源自 Air Jordan 14，助你轻松取用高尔夫毛巾
- 鞋带锁扣式雨伞束带的设计灵感源自 Air Jordan 6，助你尽情畅玩
产品细节
- 尺寸：40 x 29 x 90 厘米
- 主体：PU 人造革/聚酯纤维。 内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
