Jordan Fade Away Luxe 六格高尔夫球包可轻松收纳不同装备，助你奔赴果岭热力开练。 该球包提供充裕储物空间，可供收纳上场所需物品。 采用宽敞六格隔层系统，结合灵感源自 Air Jordan 的细节设计，如可供用于收纳毛巾的毛巾环和鞋带锁扣式雨伞束带，让你畅享自如挥杆体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/红外线红
  • 款式： FN0523-008

有序收纳

六格隔层设计，可供有序收纳球杆。

舒适便携

可拆卸式人体工学肩带，可单肩或双肩携背。

重要物品，安全存放

其中一个口袋添加柔软里料，便于安全存放重要物品。

其他细节

  • 配套顶部包罩，帮助抵御不良天气
  • 毛巾环设计灵感源自 Air Jordan 14，助你轻松取用高尔夫毛巾
  • 鞋带锁扣式雨伞束带的设计灵感源自 Air Jordan 6，助你尽情畅玩

产品细节

  • 尺寸：40 x 29 x 90 厘米
  • 主体：PU 人造革/聚酯纤维。 内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
