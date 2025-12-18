 
Jordan Flight 大童三防羽绒外套 - 帆白

Flight 大童三防羽绒外套

34% 折让

Jordan Flight 大童三防羽绒外套采用拒水绗缝面料，经久耐穿；添加柔软非凡的羽绒填充物，营造温暖舒适的穿着体验。休闲剪裁和全长拉链开襟，巧搭加高领口和风帽设计，缔造出众保暖效果；衣袖内置罗纹针织袖口，帮助锁住热量，塑就稳固贴合感。正面口袋设计，便于在探险时携带现金、钥匙或手机等小物件；下摆两侧搭配拉链开衩设计，方便调节造型。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ9982-133

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%
  • 手洗
