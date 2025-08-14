Jordan Flight
女子全长拉链开襟针织上衣
¥799
Jordan Flight 女子全长拉链开襟针织上衣采用风帽设计和双向拉链开襟设计，舒适贴合，彰显精致醒目风范。 罗纹面料质感柔软，弹性适中，缔造舒适穿着感受，塑就别致风格。
- 显示颜色： 中卡其/中橄榄绿/中卡其
- 款式： HQ9206-238
产品细节
- 大身整体成分：60% 粘纤/20% 锦纶/18% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 手洗
