Jordan Flight
女子加绒全长拉链开襟连帽衫
渴望舒适感受？ Jordan Flight 女子加绒全长拉链开襟连帽衫采用毛圈布面料，内里柔软加绒； 结合宽松衣身和衣袖设计，令你尽享舒适包覆体验。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0323-010
其他细节
- 风帽采用缎面衬里，塑就顺滑质感和舒适感受
- 正面口袋，为小物件提供存储空间
产品细节
- 面料：60% 聚酯纤维/30% 棉/10% 粘纤。罗纹拼接：48% 聚酯纤维/37% 棉/12% 粘纤/3% 氨纶。连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
