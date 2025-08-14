Jordan Flight
女子降落伞半身裙
20% 折让
Jordan Flight 女子降落伞半身裙采用中腰设计，轻盈宽松，为你缔造多变风格。梭织面料，塑就利落外观；接缝处搭配抽绳，助你轻松调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐
- 款式： HQ9188-104
其他细节
- 梭织斜纹面料，顺滑耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳设计，结合按扣拉链门襟，打造理想贴合感
- 半身裙搭配 4 对垂直抽绳，拉紧即可打造短款裙摆，宽松穿着则可塑就传统外观
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
