Jordan Flight 女子降落伞半身裙采用中腰设计，轻盈宽松，为你缔造多变风格。梭织面料，塑就利落外观；接缝处搭配抽绳，助你轻松调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！

Jordan Flight 女子降落伞半身裙采用中腰设计，轻盈宽松，为你缔造多变风格。梭织面料，塑就利落外观；接缝处搭配抽绳，助你轻松调整造型。开始发挥创想，随心搭配吧！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。