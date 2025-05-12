 

Jordan Flight

手机斜挎包

¥179¥27935% 折让

Jordan Flight 手机斜挎包时尚百搭，便于随手存取随身小物件。 可触屏透明视窗，让你无需翻包即可使用手机，以便随时随地与外界保持联通。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/白色
  • 款式： HQ6909-210

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Jordan Flight 手机斜挎包时尚百搭，便于随手存取随身小物件。 可触屏透明视窗，让你无需翻包即可使用手机，以便随时随地与外界保持联通。

产品细节

  • 主体：聚酯纤维/热塑性聚氨酯。 内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/白色
  • 款式： HQ6909-210

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