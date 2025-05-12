Jordan Flight
手机斜挎包
¥179¥27935% 折让
Jordan Flight 手机斜挎包时尚百搭，便于随手存取随身小物件。 可触屏透明视窗，让你无需翻包即可使用手机，以便随时随地与外界保持联通。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/白色
- 款式： HQ6909-210
Jordan Flight
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Jordan Flight 手机斜挎包时尚百搭，便于随手存取随身小物件。 可触屏透明视窗，让你无需翻包即可使用手机，以便随时随地与外界保持联通。
产品细节
- 主体：聚酯纤维/热塑性聚氨酯。 内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/白色
- 款式： HQ6909-210
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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