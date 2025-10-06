 
Jordan Flight 托特行李包 - 黑

Jordan Flight

托特行李包

Jordan Flight 托特行李包有何出众之处？ 该行李包采用耐用 Cordura 不易撕裂材料，为随身物品提供安全便捷的存储空间。 双向拉链主袋空间宽敞，内设网眼布拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用。 正面拉链口袋便于稳妥收纳小物件；提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。 无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款行李包皆能应你所需。


  • 款式： HF1865-204

Jordan Flight

其他细节

衬里设计，经久耐用

产品细节

  • 尺寸：457 x 216 x 406 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF1865-204

