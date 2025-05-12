Jordan Flight 新年蜕变系列大童针织图案长裤采用柔软棉质法式毛圈面料，伴你喜迎新年。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感，助你自如畅动；两侧和背面配有口袋，便于存放小物件；锥形裤筒搭配弹性裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验，尽显 Jordan 鞋款风采。可搭配 Jordan 新年蜕变系列上衣，打造协调的节日造型。

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