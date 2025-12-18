Jordan Flight
男子拒水羽绒外套
40% 折让
不惧寒冷天气，尽显凌跃风范。Jordan Flight 男子拒水羽绒外套采用宽松版型，缔造温暖感受。拒水不易撕裂面料，经久耐穿；结合羽绒填充物和 Therma-FIT 技术，助你在潮湿天气中保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： FV7270-104
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量
- 潜水式风帽背面配有松紧抽绳，提供出众包覆效果
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：346 克（L码），因产品迭代更新，其充绒量请以产品标签上的信息为准
- 拉链口袋
- 双向拉链
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
