Jordan Flight
男子拒水羽绒马甲
15% 折让
Jordan Flight 男子拒水羽绒马甲采用宽松版型和拒水面料，搭载 Therma-FIT 保暖技术结合轻盈羽绒填充物，缔造出众保暖效果。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑
- 款式： IF4262-222
温暖舒适
Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。
干爽耐穿
梭织面料经久耐穿，结合拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽。
其他细节
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
- 立领设计，帮助提升包覆效果
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：156 克（L码）
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
