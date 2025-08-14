Jordan Flight
男子机能风长裤
10% 折让
Jordan Flight 男子机能风长裤采用轻盈且不易撕裂的面料，结合宽松版型，彰显经典 Jordan 风范。菱形口袋搭配裤腿工装口袋，塑就别致外观。裤管口系带抽绳设计，可供自主调节造型。
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： HV0531-068
Jordan Flight
10% 折让
Jordan Flight 男子机能风长裤采用轻盈且不易撕裂的面料，结合宽松版型，彰显经典 Jordan 风范。菱形口袋搭配裤腿工装口袋，塑就别致外观。裤管口系带抽绳设计，可供自主调节造型。
其他细节
- 不易撕裂面料，结实耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 97% 棉/3% 氨纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： HV0531-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。