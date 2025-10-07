Jordan Flight
男子牛津布长袖上衣
10% 折让
Jordan Flight 男子牛津布长袖上衣采用纽扣开襟设计，尽显 Jordan 风范。结合略带弹性的梭织面料与宽松版型，巧搭左袖口刺绣品牌标志，塑就休闲出众外观。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/黑曜石色
- 款式： IB0318-451
Jordan Flight
10% 折让
Jordan Flight 男子牛津布长袖上衣采用纽扣开襟设计，尽显 Jordan 风范。结合略带弹性的梭织面料与宽松版型，巧搭左袖口刺绣品牌标志，塑就休闲出众外观。
产品细节
- 49% 棉/43% 粘纤/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/黑曜石色
- 款式： IB0318-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。