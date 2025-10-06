 
Jordan Flight '91 女子阔腿宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松剪裁，后腰两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调节贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ9194-133

其他细节

  • 梭织斜纹面料经久耐穿，富有结构感，带有弹性
  • 水洗处理，赋予每条长裤独特外观
  • 腰部搭配可调节设计，方便调整贴合度
  • 拉链门襟搭配腰带环，塑就传统外观

产品细节

  • 98% 棉/2% 氨纶
  • 侧面口袋和后身口袋
  • 可机洗
