Jordan Flight
'91 女子阔腿宽松长裤
23% 折让
Jordan Flight '91 女子阔腿宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松剪裁，后腰两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调节贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ9194-010
其他细节
- 梭织斜纹面料经久耐穿，富有结构感，带有弹性
- 水洗处理，赋予每条长裤独特外观
- 腰部搭配可调节设计，方便调整贴合度
- 拉链门襟搭配腰带环，塑就传统外观
产品细节
- 98% 棉/2% 氨纶
- 侧面口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
