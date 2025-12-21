 
Jordan Flight Chicago 女子合成革半身裙 - 黑

Jordan Flight Chicago

女子合成革半身裙

14% 折让
黑
浅土褐

经典外观，个性风格。 Jordan Flight Chicago 女子合成革半身裙采用合成革面料，塑就时尚利落造型；搭配菱形工装口袋，彰显经典 Jordan 风范。 个性造型，随心演绎。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0584-010

Jordan Flight Chicago

14% 折让

经典外观，个性风格。 Jordan Flight Chicago 女子合成革半身裙采用合成革面料，塑就时尚利落造型；搭配菱形工装口袋，彰显经典 Jordan 风范。 个性造型，随心演绎。

其他细节

  • 背面裙摆开衩设计，营造出色透气性
  • 后身口袋、侧边口袋和裤腿工装口袋设计，提供多种储物选择

产品细节

  • 合成革
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO0584-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。