Jordan Flight Chicago
女子合成革半身裙
30% 折让
经典外观，个性风格。 Jordan Flight Chicago 女子合成革半身裙采用合成革面料，塑就时尚利落造型；搭配菱形工装口袋，彰显经典 Jordan 风范。 个性造型，随心演绎。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0584-010
其他细节
- 背面裙摆开衩设计，营造出色透气性
- 后身口袋、侧边口袋和裤腿工装口袋设计，提供多种储物选择
产品细节
- 合成革
- 手洗
