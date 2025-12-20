 
Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞长裤 - 铁灰/铁灰

Jordan Flight Chicago

女子拒水降落伞长裤

29% 折让

匠心设计，宽松版型。Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞长裤采用轻盈拒水锦纶面料结合宽松版型，缔造休闲风范。裤脚搭配抽绳，供你打造专属风格。


  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HM6145-068

Jordan Flight Chicago

29% 折让

匠心设计，宽松版型。Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞长裤采用轻盈拒水锦纶面料结合宽松版型，缔造休闲风范。裤脚搭配抽绳，供你打造专属风格。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
  • 侧边插手口袋搭配裤腿菱形大口袋，提供充裕的储物空间

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。上部口袋：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/铁灰
  • 款式： HM6145-068

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。