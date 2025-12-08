Jordan Flight Chicago
女子拒水降落伞长裤
25% 折让
匠心设计，宽松版型。Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞长裤采用轻盈拒水锦纶面料结合宽松版型，缔造休闲风范。裤脚搭配抽绳，供你打造专属风格。
- 显示颜色： 铁灰/铁灰
- 款式： HM6145-068
Jordan Flight Chicago
25% 折让
匠心设计，宽松版型。Jordan Flight Chicago 女子拒水降落伞长裤采用轻盈拒水锦纶面料结合宽松版型，缔造休闲风范。裤脚搭配抽绳，供你打造专属风格。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
- 侧边插手口袋搭配裤腿菱形大口袋，提供充裕的储物空间
产品细节
- 面料：100% 锦纶。上部口袋：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰/铁灰
- 款式： HM6145-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。