Jordan Flight Chicago Rare Air
女子宽松短裤
20% 折让
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。 Jordan Flight Chicago Rare Air 女子宽松短裤采用帆布面料，搭配中腰设计和做旧细节，塑就休闲外观。 菱形大口袋，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： IH2535-010
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
