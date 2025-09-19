Jordan Flight Court
大童运动鞋福来鞋
32% 折让
汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 大童运动鞋福来鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。 顺滑皮革，塑就出众格调和耐穿性；刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 白色/白色/苍野灰/深夜蓝
- 款式： IM3364-151
其他细节
- 天然皮革鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
- 鞋面鞋眼结合系带系统，有助稳固双足
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
