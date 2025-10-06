Jordan Flight Court
男子运动鞋福来鞋
41% 折让
汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court 男子运动鞋福来鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。顺滑优质皮革经久耐穿，鞋舌结合网眼细节有助打造出众透气性。
- 显示颜色： 帆白/帆白/灰黑/泡沫薄荷绿
- 款式： IH7321-131
Jordan Flight Court
产品细节
- 鞋面鞋眼设计结合系带系统，塑就稳固贴合感
- 泡绵中底
- 橡胶外底
