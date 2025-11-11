 
Jordan Flight Court 男子运动鞋福来鞋 - 白色/淡象牙白/浅骨色/亮橙色

Jordan Flight Court

男子运动鞋福来鞋

15% 折让

汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 男子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。 采用皮革材质，塑就出众格调和耐穿性；结合织物拼接，塑就出色支撑性。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。


  • 显示颜色： 白色/淡象牙白/浅骨色/亮橙色
  • 款式： IM6665-181

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 鞋面鞋眼结合系带系统，有助稳固双足
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

