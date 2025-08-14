 
Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤 - 帆白

Jordan Flight

Diamond 男子薄绒短裤

衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤采用厚实针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FV7258-133

Jordan Flight

衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤采用厚实针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。

产品细节

  • 100% 棉
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 侧边插手口袋和后身按扣口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FV7258-133

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

