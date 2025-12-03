Jordan Flight
Draft 男子夹克
30% 折让
穿上 Jordan Flight Draft 男子夹克，畅享温暖舒适的运动风范，打造出众型格。该宽松版型夹克采用结实梭织面料、顺滑内里和轻盈合成材质填充物，塑就理想休闲叠搭之选。
- 显示颜色： 深绿/黑
- 款式： HV1849-316
产品细节
- 面料：100% 棉。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 深绿/黑
- 款式： HV1849-316
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
