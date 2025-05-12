 

Jordan Flight Essentials

幼童加绒圆领上衣

¥249¥42941% 折让

Jordan Flight Essentials 幼童加绒圆领上衣采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里舒适柔软，融蕴时尚与经典风范。 休闲剪裁搭配落肩设计，营造休闲穿着感受。 可搭配 Jordan Flight Essentials 长裤，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。


  • 显示颜色： 冰番石榴色
  • 款式： HQ7384-838

Jordan Flight Essentials

¥249¥42941% 折让

Jordan Flight Essentials 幼童加绒圆领上衣采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里舒适柔软，融蕴时尚与经典风范。 休闲剪裁搭配落肩设计，营造休闲穿着感受。 可搭配 Jordan Flight Essentials 长裤，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。

产品细节

  • 面布：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冰番石榴色
  • 款式： HQ7384-838

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