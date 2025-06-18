Jordan Flight Essentials
男子短袖T恤
¥209¥25919% 折让
Jordan Flight Essentials 男子短袖T恤简约低调，但其背面饰有两种不同的图案，颇具视觉层次感。采用柔软棉料，缔造舒适非凡的日常穿着感受。
- 显示颜色： 水洗水鸭青/白色/黑
- 款式： HJ2339-392
Jordan Flight Essentials
¥209¥25919% 折让
Jordan Flight Essentials 男子短袖T恤简约低调，但其背面饰有两种不同的图案，颇具视觉层次感。采用柔软棉料，缔造舒适非凡的日常穿着感受。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 水洗水鸭青/白色/黑
- 款式： HJ2339-392
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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