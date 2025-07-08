Jordan Flight Essentials AJ1
男子短袖T恤
11% 折让
这是运动鞋吗？ 简直就是艺术品。 Jordan Flight Essentials AJ1 男子短袖T恤采用柔软棉料和经典设计，呈现艺术美感，焕新演绎人气 AJ1。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB3356-010
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
