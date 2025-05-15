Jordan Flight Fleece
女子加绒上衣
¥539¥64916% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒上衣采用优质的厚实加绒针织面料，塑就非凡舒适的穿着体验，助你型动到底。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IB5602-657
Jordan Flight Fleece
¥539¥64916% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒上衣采用优质的厚实加绒针织面料，塑就非凡舒适的穿着体验，助你型动到底。
其他细节
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
- 正面口袋，便于存放小物件
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IB5602-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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