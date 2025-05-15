Jordan Flight Fleece
女子加绒直筒长裤
¥519¥64920% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒直筒长裤，让你在寒冷天气依然出众有型。 罗纹腰部结合宽松裤筒，塑就别致外观。 柔软加绒针织面料，舒适非凡。
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： FV7156-051
Jordan Flight Fleece
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Jordan Flight Fleece 女子加绒直筒长裤，让你在寒冷天气依然出众有型。 罗纹腰部结合宽松裤筒，塑就别致外观。 柔软加绒针织面料，舒适非凡。
其他细节
- 厚实针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，营造温暖舒适感受
- 弹性腰部搭配金属抽绳头，打造理想贴合感
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： FV7156-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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