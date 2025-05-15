Jordan Flight Fleece
女子加绒短款运动衫
¥649
Jordan Flight Fleece 女子加绒短款运动衫，让你在寒冷天气依然出众有型。 短款剪裁结合加长罗纹下摆设计和超宽松版型，彰显个性风采；柔软加绒针织面料，营造舒适感受。
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： FV7153-051
Jordan Flight Fleece
¥649
Jordan Flight Fleece 女子加绒短款运动衫，让你在寒冷天气依然出众有型。 短款剪裁结合加长罗纹下摆设计和超宽松版型，彰显个性风采；柔软加绒针织面料，营造舒适感受。
其他细节
- 厚实针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，营造温暖舒适感受
- 加长罗纹下摆，有效提升结构感
- 落肩接缝结合宽松衣身和衣袖设计，营造宽松舒适感受
- 同色系梭织贴片，赋予品牌标志精致格调
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： FV7153-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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