Jordan Flight Fleece

女子加绒短款运动衫

¥579
¥649
10% 折让

牛津粉
黑

Jordan Flight Fleece 女子加绒短款运动衫，让你在寒冷天气依然出众有型。 短款剪裁结合加长罗纹下摆设计和超宽松版型，彰显个性风采；柔软加绒针织面料，营造舒适感受。

  • 显示颜色： 牛津粉
  • 款式： FV7153-601

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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