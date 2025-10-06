Jordan Flight Fleece
女子加绒运动衫
18% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒运动衫采用柔软加绒针织面料，焕新演绎挚爱单品。休闲版型便于叠搭，结合经典 Jordan 风格，造就上佳之选。 企领设计，为造型锦上添花。
- 显示颜色： 麻黄/棕褐色
- 款式： HV0314-200
Jordan Flight Fleece
18% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒运动衫采用柔软加绒针织面料，焕新演绎挚爱单品。休闲版型便于叠搭，结合经典 Jordan 风格，造就上佳之选。 企领设计，为造型锦上添花。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄/棕褐色
- 款式： HV0314-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。