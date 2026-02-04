穿上 Jordan Flight Fleece 女子喇叭长裤，轻松展现你的个性态度。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，为你缔造舒适感受。配色 010 为情人节系列精选配色。

