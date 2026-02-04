Jordan Flight Fleece
女子喇叭长裤
10% 折让
穿上 Jordan Flight Fleece 女子喇叭长裤，轻松展现你的个性态度。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，为你缔造舒适感受。配色 010 为情人节系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IF1025-010
Jordan Flight Fleece
10% 折让
穿上 Jordan Flight Fleece 女子喇叭长裤，轻松展现你的个性态度。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，为你缔造舒适感受。配色 010 为情人节系列精选配色。
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IF1025-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。