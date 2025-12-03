Jordan Flight Fleece
女子圆领运动衫
26% 折让
Flight Fleece，随心穿搭不出错。Jordan Flight Fleece 女子圆领运动衫采用法式毛圈面料，结合宽松版型，为你营造休闲舒适的穿着感受。同色调品牌标签塑就精致外观，易于搭配。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HJ1324-010
产品细节
- 90% 棉/10% 聚酯纤维
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
