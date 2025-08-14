 
Jordan Flight Fleece 女子短款全长拉链开襟针织连帽衫 - 黑/暗烟灰

Jordan Flight Fleece

女子短款全长拉链开襟针织连帽衫

¥699
黑/暗烟灰
浅土褐/藤黄
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Flight Fleece 女子短款全长拉链开襟针织连帽衫采用厚实法式毛圈面料结合短款宽松版型，缔造舒适时尚的出众穿着体验。 风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IB9864-010

其他细节

  • 风帽衬里采用优质缎面面料，质感柔滑，呈现光泽感
  • 落肩设计搭配宽松版型，塑就休闲造型

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。 连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。