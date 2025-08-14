Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece 女子短款全长拉链开襟针织连帽衫采用厚实法式毛圈面料结合短款宽松版型，缔造舒适时尚的出众穿着体验。 风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。
其他细节
- 风帽衬里采用优质缎面面料，质感柔滑，呈现光泽感
- 落肩设计搭配宽松版型，塑就休闲造型
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。 连帽里料：100% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
