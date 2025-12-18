 
Jordan Flight Fleece 女子长裤 - 化石石灰/灰褐

Jordan Flight Fleece

女子长裤

化石石灰/灰褐
黑/暗烟灰

Jordan Flight Fleece 女子长裤经焕新升级，采用柔软法式毛圈面料和宽松版型，巧搭出众细节，将舒适感提升至新境界。


  • 显示颜色： 化石石灰/灰褐
  • 款式： HJ1327-292

Jordan Flight Fleece

其他细节

  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡
  • 弹性腰部搭配金属端头抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 90% 棉/10% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
