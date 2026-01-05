Jordan Flight Fleece
女子长裤
36% 折让
Jordan Flight Fleece 女子长裤经焕新升级，采用柔软法式毛圈面料和宽松版型，巧搭出众细节，将舒适感提升至新境界。
- 显示颜色： 化石石灰/灰褐
- 款式： HJ1327-292
其他细节
- 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡
- 弹性腰部搭配金属端头抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 90% 棉/10% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 化石石灰/灰褐
- 款式： HJ1327-292
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
