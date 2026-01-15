Jordan Flight Fleece 新年系列
男子薄绒圆领运动衫
11% 折让
温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒圆领运动衫采用针织面料，内里轻微加绒，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： IQ3950-020
Jordan Flight Fleece 新年系列
11% 折让
温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒圆领运动衫采用针织面料，内里轻微加绒，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。
产品细节
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 刺绣 Jumpman 设计
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： IQ3950-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。